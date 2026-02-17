SON DAKİKA| Cenevre’de kritik ABD-İran görüşmesi: Nükleer masada ikinci perde

İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor.

İran devlet medyasına göre, İran ve ABD , Cenevre 'de dolaylı nükleer müzakerelerin ikinci turuna başladı.

"ABD GERÇEKÇİ OLMAYAN TALEPLERDEN KAÇINMALI"

İranlı üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırma konusundaki ciddiyeti ve gerçekçi olmayan taleplerden kaçınması, Cenevre'de yürütülecek nükleer görüşmelerin etkili olmasını sağlamanın anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili, Tahran'ın müzakere masasına "samimi ve yapıcı önerilerle" geldiğini söyledi.