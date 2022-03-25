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Giriş Tarihi: 25.3.2022 15:15 Son Güncelleme: 25.3.2022 15:16

Son dakika | Çernobil'e yakın kasaba sırra kadem bastı! Rus birlikleriyle birlikte...

Son dakika | Çernobil’e yakın kasaba sırra kadem bastı! Rus birlikleriyle birlikte...

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı henüz ikinci haftasındayken, Çernobil Nükleer Santrali Rus birlikleri tarafından ele geçirilmişti. O zamandan beri uluslararası alanda santralden haber alınamadığı için tırmanan bir endişe olurken, gelen bir son dakika haberine göre ise santrale yakın Slavutych kasabası ile 1.5 kilometre mesafedeki Rus birliklerinden haber alınamıyor. Kiev yönetiminin yaptığı açıklamaya göre kasabada santral çalışanları yer alıyor.

Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna bulunan Çernobil ile Zaporijya nükleer tesislerine ağır zarar verdi. Uzun bir süre haber alınamayan tesislerde ne yaşandığı halen bilinmiyor. Ancak Rusya, tesislerle ilgili açıklamada bulunarak herhangi bir tehlikenin olmadığını söylemişti.

"TAMAMEN İZOLE"

Gelen bir son dakika haberine göre ise Kiev yönetimi, Çernobil yakınlarındaki Slavutych kasabasının, kasabaya 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan Rus birlikleri ile birlikte tamamen izole olduğunu söyledi. Kiev yönetimi, "Slavutych kasabası tamamen izole ve düşmana 1.5 kilometre uzaklıkta" açıklamasında bulundu.

NÜKLEER SANTRALDE ÇALIŞAN PERSONELLER YAŞIYOR

Yapılan açıklamada söz konusu kasabada nükleer santral işçilerinin yaşadığı söylendi. Ancak kasabaya herhangi bir Rus saldırı şu ana kadar yapılmış değil.

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Son dakika | Çernobil'e yakın kasaba sırra kadem bastı! Rus birlikleriyle birlikte...
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