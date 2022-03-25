Son dakika | Çernobil’e yakın kasaba sırra kadem bastı! Rus birlikleriyle birlikte...

Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna bulunan Çernobil ile Zaporijya nükleer tesislerine ağır zarar verdi. Uzun bir süre haber alınamayan tesislerde ne yaşandığı halen bilinmiyor. Ancak Rusya, tesislerle ilgili açıklamada bulunarak herhangi bir tehlikenin olmadığını söylemişti.

"TAMAMEN İZOLE"

Gelen bir son dakika haberine göre ise Kiev yönetimi, Çernobil yakınlarındaki Slavutych kasabasının, kasabaya 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan Rus birlikleri ile birlikte tamamen izole olduğunu söyledi. Kiev yönetimi, "Slavutych kasabası tamamen izole ve düşmana 1.5 kilometre uzaklıkta" açıklamasında bulundu.

NÜKLEER SANTRALDE ÇALIŞAN PERSONELLER YAŞIYOR

Yapılan açıklamada söz konusu kasabada nükleer santral işçilerinin yaşadığı söylendi. Ancak kasabaya herhangi bir Rus saldırı şu ana kadar yapılmış değil.