SON DAKİKA | Çin ABD'ye gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltti!
Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu
Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde ABD'ye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 84'ten yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu.
Çin'den gelen son dakika haberi, ABD'nin tarife kararına çarpıcı bir misilleme olarak yorumlandı.
"ZORBALIĞA BİRLİKTE DİRENMELİYİZ"
Çin, ABD'nin "karşılıklı tarife" artışlarıyla tırmanan gerilimde, Avrupa Birliğine (AB), ABD'nin tek taraflı adımlarına birlikte karşı koyma çağrısında bulundu. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede ABD'nin tarife artışlarıyla tetiklediği küresel ticaret gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şi görüşmede, tarife savaşında kazananın olmayacağını, dünyaya karşı koymanın sonunda kendini izole etmekle sonuçlanacağını belirterek ABD'nin tarife politikasını ülkenin adını anmadan eleştirdi. Çin ve AB'nin ekonomik küreselleşmenin ve serbest ticaretin savunucusu olduğuna işaret eden Şi, "Çin ve AB, tek taraflı zorbalığa karşı birlikte direnmeli." ifadesini kullandı.
ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin artması Brüksel ve Pekin arasında yakınlaşma fırsatı yaratıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin ve AB'nin olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Bu kapsamda Çin'de yüzde 34, AB ülkelerine ise yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.
Çin, ABD'nin tarife artışına karşılık veren ilk ülke olmuş ve yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.
Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti. İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.
Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifler yürürlüğe girmişti.