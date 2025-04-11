SON DAKİKA | Çin ABD’ye gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti!

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde ABD'ye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 84'ten yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu.

Çin'den gelen son dakika haberi, ABD'nin tarife kararına çarpıcı bir misilleme olarak yorumlandı.

"ZORBALIĞA BİRLİKTE DİRENMELİYİZ"

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarife" artışlarıyla tırmanan gerilimde, Avrupa Birliğine (AB), ABD'nin tek taraflı adımlarına birlikte karşı koyma çağrısında bulundu. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede ABD'nin tarife artışlarıyla tetiklediği küresel ticaret gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi görüşmede, tarife savaşında kazananın olmayacağını, dünyaya karşı koymanın sonunda kendini izole etmekle sonuçlanacağını belirterek ABD'nin tarife politikasını ülkenin adını anmadan eleştirdi. Çin ve AB'nin ekonomik küreselleşmenin ve serbest ticaretin savunucusu olduğuna işaret eden Şi, "Çin ve AB, tek taraflı zorbalığa karşı birlikte direnmeli." ifadesini kullandı.

ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin artması Brüksel ve Pekin arasında yakınlaşma fırsatı yaratıyor.