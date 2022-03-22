SON DAKİKA: Çin, dün yaşanan uçak kazasında kurtulanın olmadığını duyurdu

Son dakika haberleri: Dün sabah saatlerinde Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Çin medyasından gelen bilgilere göre ise maalesef uçaktan sağ çıkan kimse olmadı.

132 KİŞİ VARDI

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı belirtilmişti. Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği ifade edilmişyi.

SOSYAL MEDYADAN GÖRÜNTÜLER

Uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiğini, uçağa ulaşmaya çalışanların orman yollarında enkaz parçalarını bulduğunu gösteren görüntüler internette yayıldı.