Son dakika: Çin ile Rusya’dan ABD’ye gözdağı! Ortak tatbikat kararı: Yakında başlıyor

Son dakika haberleri: Nancy Pelosi, 25 yıl aradan sonra Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası ABD-Çin ilişkilerinde tansiyon yükselirken, Pekin yönetiminden yeni bir hamle geldi.
ÇİN ORDUSU, RUSYA'DA TATBİKATA KATILACAK
Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Rusya'da tatbikata katılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık iş birliği planına ve iki tarafın mutabakatına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu yakın gelecekte tatbikata katılmak üzere Rusya'ya asker gönderecek. Hindistan, Belarus, Tacikistan, Moğolistan ve diğer ülkeler de tatbikatta yer alacak." ifadelerini kullandı.
Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.