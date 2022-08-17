Son dakika: Çin ile Rusya’dan ABD’ye gözdağı! Ortak tatbikat kararı: Yakında başlıyor

ÇİN ORDUSU, RUSYA'DA TATBİKATA KATILACAK

Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Rusya'da tatbikata katılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık iş birliği planına ve iki tarafın mutabakatına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu yakın gelecekte tatbikata katılmak üzere Rusya'ya asker gönderecek. Hindistan, Belarus, Tacikistan, Moğolistan ve diğer ülkeler de tatbikatta yer alacak." ifadelerini kullandı.