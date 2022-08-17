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Giriş Tarihi: 17.8.2022 22:40 Son Güncelleme: 17.8.2022 22:53

Son dakika: Çin ile Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Ortak tatbikat kararı: Yakında başlıyor

DHA
Son dakika: Çin ile Rusya’dan ABD’ye gözdağı! Ortak tatbikat kararı: Yakında başlıyor

Son dakika haberleri: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından artan ABD ile Çin arasındaki tansiyon yükselmişti. İki ülkeden yapılan açıklamalarla artan gerilim sonrası Pekin yönetiminden yeni bir adım geldi. Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) Rusya'da tatbikata katılacağını duyurdu.

Son dakika haberleri: Nancy Pelosi, 25 yıl aradan sonra Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası ABD-Çin ilişkilerinde tansiyon yükselirken, Pekin yönetiminden yeni bir hamle geldi.

ÇİN ORDUSU, RUSYA'DA TATBİKATA KATILACAK

Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Rusya'da tatbikata katılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık iş birliği planına ve iki tarafın mutabakatına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu yakın gelecekte tatbikata katılmak üzere Rusya'ya asker gönderecek. Hindistan, Belarus, Tacikistan, Moğolistan ve diğer ülkeler de tatbikatta yer alacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Son dakika: Çin ile Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Ortak tatbikat kararı: Yakında başlıyor
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