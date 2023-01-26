Son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: Şiddetle kınıyoruz

Cenin baskını ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, " İsrail kuvvetlerince bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Özellikle Batı Şeria'da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." sözlerine yer verildi.