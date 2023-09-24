SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından Kosova’daki saldırıya kınama: Türkiye olarak diyaloğu destekleyeceğiz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kosova'da bir polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya ilişkin gelen bir soruyu yanıtladı.

Bilgiç, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah (24 Eylül) meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Priştine Büyükelçiliğimizce de saldırıyı kınayan bir açıklama yapılmıştır.

Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arzetmektedir. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogtur. Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.