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Giriş Tarihi: 21.1.2023 16:28 Son Güncelleme: 21.1.2023 16:59

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Rasmus Paludan provokasyonuna sert tepki: "Lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın skandal provokasyonuna tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Rasmus Paludan provokasyonuna sert tepki: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Rasmus Paludan'ın skandal eylemine çok sert tepki gösterildi. Aşırı sağcı Rasmus Paludan İsveç makamlarından aldığı izin sonrası geçtiğimiz dakikalarda skandal eylemini gerçekleştirdi. İğrenç sözlerle İslamı hedef alan Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi İsveç polisinin geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleşti.

LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılana açıklamada; Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.

KAYGI VERİCİ

Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.

SOMUT TEDBİRLER ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim yakma izni" verilmesine ilişkin, "İsveç'te bu meczup daha önce de dinimiz İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmiştir, bu tür eylemlerde bulunmuştur. Bu, ırkçı aynı zamanda nefret suçunu kapsayan bir eylemdir." demişti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL"

Bakan Çavuşoğlu, "Buna kimse fikir ve düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade ve düşünce özgürlüğü diyorlar." ifadelerini kullandı.

Nefret suçu ve ırkçılığın düşünce özgürlüğü olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "(Bu) İsveç yasalarına göre de (düşünce özgürlüğü) değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına göre de nefret suçu ve ırkçılık, düşünce ve ifade özgürlüğü değildir." dedi.

Çavuşoğlu, böylesine bir iznin "maalesef Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen" verildiğini belirterek, "Bugün Türkiye saatiyle 16.00-17.00 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını düşünüyoruz. Umarım o saate kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermez çünkü bu tüm dünyada infial yaratacak aşağılık, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur." diye konuştu.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Rasmus Paludan provokasyonuna sert tepki: "Lanetliyoruz"
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