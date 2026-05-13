SON DAKİKA| Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme: Doğrudan ticarette hazırlıklılar tamamlandı

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir." İfadelerini kullandı.

Keçeli, "Malların varış veya çıkış noktasının Ermenistan/Türkiye yazılabilmesi mümkün hale geldi." dedi.

