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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri’nden Suriye’ye saldıran İsrail’e kınama!
Giriş Tarihi: 10.12.2024 13:29 Son Güncelleme: 10.12.2024 13:41

SON DAKİKA | Dışişleri’nden Suriye’ye saldıran İsrail’e kınama!

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Dışişleri’nden Suriye’ye saldıran İsrail’e kınama!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden eylemleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek, İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" denildi.

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SON DAKİKA | Dışişleri’nden Suriye’ye saldıran İsrail’e kınama!
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