Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Dışişleri’nden terörist Sasunyan’ın bırakılmasına sert tepki
Giriş Tarihi: 30.10.2021 12:06 Son Güncelleme: 30.10.2021 12:14

SON DAKİKA: Dışişleri’nden terörist Sasunyan’ın bırakılmasına sert tepki

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Dışişleri’nden terörist Sasunyan’ın bırakılmasına sert tepki

Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanlığı, Şehit Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın katili terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanlığı, Şehit Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada, "Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiği öğrenilmiştir. Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır.

Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Dışişleri’nden terörist Sasunyan’ın bırakılmasına sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA