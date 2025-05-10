SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump duyurdu: Hindistan ve Pakistan ateşkeste anlaştı!

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi. "Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Dar açıklamasında, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba göstermiştir" dedi.

Dar, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ateşkes anlaşmasını kolaylaştırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.