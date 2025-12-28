Son dakika | Donald Trump, Vladimir Putin ile görüştü! Gündem: Ukrayna!
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, Putin ile son derece verimli bir konuşma gerçekleştirdiğini kaydetti. Görüşmenin ana gündemi ise, ABD ve Ukrayna arasında son haftalarda üzerinde çalışılan barış planı! İşte dünyanın merak ettiği o detaylar
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış planını görüşmek üzere Florida'da bir araya gelecek. Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin ana gündemi, ABD ve Ukrayna arasında son haftalarda üzerinde çalışılan yaklaşık 20 maddelik bir barış planı olacak.
ABD Başkanı Donald Trump Zelenskiy ile buluşması öncesi Vladimir Putin ile görüştü.
ZELENSKIY-TRUMP GÖRÜŞMESİ!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu bildirdi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeden önce Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı."
Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.
Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun sadece son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını aktardı.