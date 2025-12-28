Son dakika | Donald Trump, Vladimir Putin ile görüştü! Gündem: Ukrayna!

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış planını görüşmek üzere Florida'da bir araya gelecek. Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin ana gündemi, ABD ve Ukrayna arasında son haftalarda üzerinde çalışılan yaklaşık 20 maddelik bir barış planı olacak.

ZELENSKIY-TRUMP GÖRÜŞMESİ!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu bildirdi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeden önce Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı."