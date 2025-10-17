Son dakika | ABD Başkanı Donald Trump’tan ’tarife’ açıklaması: Beni bunu yapmaya zorladılar

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı ile iki hafta içinde görüşeceğini belirtti. Trump, "Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil beni bunu yapmaya zorladılar" açıklamasında bulundu.

"ÇİN İLE TİCARET SAVAŞINDAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuşmuştu.