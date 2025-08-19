SON DAKİKA | Donald Trump’tan ’Ukrayna’ için flaş açıklama: Putin anlaşma istemeyebilir!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna/Rusya için yapılan peş peşe görüşmelerin ardından flaş bir açıklamada bulundu. Donald Trump, "Putin anlaşma istemeyebilir" dedi.

"FRANSA, ALMANYA, İNGİLTERE ASKER GÖNDERMEK İSTİYOR"

Donald Trump, "Önce Putin ile Zelenskiy'i görüştürmeliyiz, Putin'in iyi durumda olmasını umuyorum. Zelenskiy esnek olmak durumunda. Putin ve Zelenskiy'nin karar vermesi gerekiyor, beklenenden daha iyi anlaşıyorlar, Fransa, Almanya ve İngiltere Ukrayna'ya asker göndermek istiyor" ifadelerini kullandı.

