Son dakika: Donbas’ta tansiyon yükseliyor! Yüzlerce Rus askeri aracı böyle ilerledi!

YÜZLERCE ASKERİ ARAÇ
200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.
Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.
PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.