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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Donbas'ta tansiyon yükseliyor! Yüzlerce Rus askeri aracı böyle ilerledi!
Giriş Tarihi: 23.2.2022 23:06 Son Güncelleme: 23.2.2022 23:13

Son dakika: Donbas'ta tansiyon yükseliyor! Yüzlerce Rus askeri aracı böyle ilerledi!

AA
Son dakika: Donbas’ta tansiyon yükseliyor! Yüzlerce Rus askeri aracı böyle ilerledi!

Son dakika haberi... Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametinde görüldü.

Son dakika haberleri... Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.

YÜZLERCE ASKERİ ARAÇ

200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.

Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.

PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

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Son dakika: Donbas'ta tansiyon yükseliyor! Yüzlerce Rus askeri aracı böyle ilerledi!
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