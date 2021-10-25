Son dakika | DSÖ’den ’Salgın ne zaman sona erecek?’ sorusuna yanıt! Aşı olmadan bekleyenler dikkat...

'SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?'

Dr. Tedros en sık sorulan sorulardan biri haline gelen, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı. Tedros, "Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek'. Bu bizim elimizde. İhtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz, etkili halk sağlığı araçları ve etkili tıbbi araçlar. Ancak Dünya bu araçları kullanmadı' dedi.