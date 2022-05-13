Son dakika | Dün acil durum ile eden Kuzey Kore’den flaş açıklama! Koronavirüs can aldı

ÜLKEDE FELAKET YAŞANABİLİR

Yetkililer, Kuzey Kore'de bir korona salgının felaket olabileceğini ifade ediyor. Ülkenin sağlık sisteminin harap olduğu ve yüksek dereceli bir bulaşıcı hastalık için yeterli imkanların olmadığını düşünülüyor.

BUGÜNE KADAR KABUL ETMEMİŞTİ

Kuzey Kore, daha önce tüm dünya pandemi ile boğuşurken herhangi bir koronavirüs vakasını kabul etmemişti.