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Giriş Tarihi: 13.5.2022 08:48 Son Güncelleme: 13.5.2022 08:56

Son dakika | Dün acil durum ile eden Kuzey Kore'den flaş açıklama! Koronavirüs can aldı

Son dakika | Dün acil durum ile eden Kuzey Kore’den flaş açıklama! Koronavirüs can aldı

Son dakika haberi: Dün ilk korona vakalarını açıklayıp acil durum ilan eden Kuzey Kore'den flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore'de koronadan ilk ölümler gerçekleşti.

2022'nin başından beri gerçekleştiği balistik füze denemeleriyle gündemden düşmeyen Kuzey Kore, 2 gündür farklı bir gündemle haberler yer alıyor. Dün ülkede ilk defa tespit edilen Kovid-19 vakasından sonra acil durum ilan edildi. Vakanın başkent Pyongyang'da görüldüğü kaydedildi. Gelen bir son dakika haberine göre ise Kuzey Kore'de koronadan kaynaklı ilk ölümler de gerçekleşti.

OMICRON'UN ALT VERSİYONU

Ölen kişide Omicron'un BA.2 alt varyantı olduğu ifade edildi. Şu ana kadar ülkede 6 ölüm gerçekleşti.

6 ÖLÜM DE KESİN OLARAK KORONADAN OLMAYABİLİR

Ancak 6 ölümün de koronadan olduğu doğrulanmadı. Ateş vakası olduğu ifade edildi.

ÜLKEDE FELAKET YAŞANABİLİR

Yetkililer, Kuzey Kore'de bir korona salgının felaket olabileceğini ifade ediyor. Ülkenin sağlık sisteminin harap olduğu ve yüksek dereceli bir bulaşıcı hastalık için yeterli imkanların olmadığını düşünülüyor.

BUGÜNE KADAR KABUL ETMEMİŞTİ

Kuzey Kore, daha önce tüm dünya pandemi ile boğuşurken herhangi bir koronavirüs vakasını kabul etmemişti.

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Son dakika | Dün acil durum ile eden Kuzey Kore'den flaş açıklama! Koronavirüs can aldı
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