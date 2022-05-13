Son dakika | Dün acil durum ile eden Kuzey Kore’den flaş açıklama! Koronavirüs can aldı

2022'nin başından beri gerçekleştiği balistik füze denemeleriyle gündemden düşmeyen Kuzey Kore, 2 gündür farklı bir gündemle haberler yer alıyor. Dün ülkede ilk defa tespit edilen Kovid-19 vakasından sonra acil durum ilan edildi. Vakanın başkent Pyongyang'da görüldüğü kaydedildi. Gelen bir son dakika haberine göre ise Kuzey Kore'de koronadan kaynaklı ilk ölümler de gerçekleşti.
OMICRON'UN ALT VERSİYONU
Ölen kişide Omicron'un BA.2 alt varyantı olduğu ifade edildi. Şu ana kadar ülkede 6 ölüm gerçekleşti.
ÜLKEDE FELAKET YAŞANABİLİR
Yetkililer, Kuzey Kore'de bir korona salgının felaket olabileceğini ifade ediyor. Ülkenin sağlık sisteminin harap olduğu ve yüksek dereceli bir bulaşıcı hastalık için yeterli imkanların olmadığını düşünülüyor.
BUGÜNE KADAR KABUL ETMEMİŞTİ
Kuzey Kore, daha önce tüm dünya pandemi ile boğuşurken herhangi bir koronavirüs vakasını kabul etmemişti.