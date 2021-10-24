SON DAKİKA | Dünya Alec Baldwin’i konuşurken şoke eden yeni bir gelişme yaşandı! İlk değilmiş!

"Bir anne, eş ve çok sevdiğimiz bir meslektaşımız olan Halyna Hutchins'in hayatına mal olan kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını anlamak için yapılan polis soruşturmasına tüm desteğimi veriyorum.

Eşi ile de konuştum. Ona ve aileye desteğimin yanlarında olduğunu söyledim. Eşi, oğulları ve Halyna'yı tanıyan ve seven herkes için büyük üzüntü yaşıyorum."