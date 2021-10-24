SON DAKİKA | Dünya Alec Baldwin’i konuşurken şoke eden yeni bir gelişme yaşandı! İlk değilmiş!

ABD'li aktör Alec Baldwin'in Rust filmi çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz olay sonrası konu ile ilgili son dakika gelişmeleri dünya basınından takip edilmeye devam ediliyor. Kaza sonrası bölgeden ilk görüntüler gelmiş olup öte yandan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in polis sorgusu sonrasında perişan halde olduğunu gösteren fotoğraflar yayınlanmıştı. Gelen son dakika haberine göre ise set ortamının güvenli olmadığı çalışanlar tarafından sıkça dile getirilirken bir başka iddia ise olayın günler öncesinde yine bir başka dolu silahın ateşlendiği öne sürüldü. İşte o çarpıcı iddialar!
Bir film setinde gerçek bir trajedi yaşandı ve görüntü yönetmeni hayatını kaybetti. Usta oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla ateşlediği silah, görüntü yönetmeni ve yönetmen yardımcısını vurdu.
Rust adlı kovboy filminin New Mexico'daki çekimlerinde Alec Baldwin kurusıkı silahı yanlışlıkla ateşledi. Santa Fe'deki popüler film konumu Bonanza Creek Ranch'te kurulan sette bir anda çığlıklar yükseldi.
Yapımın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins göğsünden, hemen arkasında duran yönetmen Joel Souza ise omzundan vuruldu. Helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
FLAŞ İDDİA: ORTAM GÜVENLİ DEĞİL
Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, 16 Ekim'de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda "Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil." yazdığı ifade edildi. Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.
"Rust" filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin'in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.
Olayın ardından polis merkezi önünde gözyaşı dökerken görüntülenen ünlü oyuncu Baldwin, Twitter hesabından arka arkaya mesajlar paylaşarak büyük bir şok yaşadığını söyledi:
"Bir anne, eş ve çok sevdiğimiz bir meslektaşımız olan Halyna Hutchins'in hayatına mal olan kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını anlamak için yapılan polis soruşturmasına tüm desteğimi veriyorum.
Eşi ile de konuştum. Ona ve aileye desteğimin yanlarında olduğunu söyledim. Eşi, oğulları ve Halyna'yı tanıyan ve seven herkes için büyük üzüntü yaşıyorum."
Mahkemeye çıkarılan 63 yaşındaki Baldwin, kendisine silahı yönetmen yardımcısı Dave Halls'ın uzattığını, film ekibinden Hannah Gutierrez-Reed'in ise silahları getirdiğini söyledi.
Aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Baldwin'in ifadesine göre, 24 yaşındaki Gutierrez-Reed üç silah seçeneği sundu ve yönetmen yardımcısı Halls eski bir tabanca olan Colt'u seçti.
Daha önce Fargo ve The Matrix Reloaded gibi filmlerde de yönetmen yardımcılığı yapan Halls'ın uzattığı silahı alan Baldwin, tetiği çekince Colt ateş aldı. Mahkeme kayıtlarına göre, Halls, silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde 'Soğuk silah' diye bağırarak silahı aktöre teslim etti.