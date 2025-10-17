SON DAKİKA | Dünyanın gözü Trump-Zelenskiy zirvesinde! Tomahawk füzeleri masada

Sosyal medya hesabından Washington ziyaretinin ayrıntılarını paylaşan Zelenskiy, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle, yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek güçlü silahların üreticileriyle toplantılar yapacağım. Özellikle, ek hava savunma sistemlerinin ek tedarikini görüşeceğiz. Ayrıca Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceğim. Rusya enerji sektörümüze karşı terör estirirken ve her gün saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış ve garanti edilen güvenlikten başka bir alternatif olmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "İnsanları Rus saldırılarından mümkün olan en kısa sürede korumak çok önemli. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Trump ile görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Zelenskiy, "Orta Doğu'da başarıya ulaşan terör ve savaşın engellenmesi ivmesinin, Rusya 'nın Ukrayna 'ya karşı savaşını sona erdirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Putin, diğer teröristlerden daha cesur değildir. Güç ve adalet dili, kaçınılmaz olarak Rusya'ya karşı da işe yarayacaktır. Moskova'nın Tomahawk füzelerini duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TOMAHAWK HAKKINDA

Tasarımına 1970'lerin başlarında başlanan Tomahawk seyir füzesi, hava, kara ve deniz platformlarından ateşlenebilen, uzun menzilli ve yüksek isabet hassasiyetli bir silah sistemi olarak geliştirildi. Konvansiyonel ve nükleer harp başlıklarıyla donatılabilen Tomahawk, 1980'lerin başında hizmete girmesiyle birlikte ABD'nin stratejik taarruz kabiliyetinin ana unsurlarından biri oldu. İlk kez kullanıldığı 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana da ABD'nin başlattığı veya doğrudan müdahil olduğu neredeyse tüm savaş ve harekatlarda kullanıldı.

Yüksek ses altı süratte uçan Tomahawk'ın en önemli özelliklerinden biri, düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit ve takip edilmesini zorlaştırmak için hedefine çok alçak irtifadan ve yeryüzü engebelerini takip ederek uçmasıdır. Füze, güdüm - kontrol bilgisayarına yüklenmiş olan 3 boyutlu arazi verisini, "Terrain Contour Matching" (TERCOM) adı verilen seyrüsefer sistemi ile işleyerek, arazi profiline uygun bir uçuş rotasını kendi kendine belirler. GPS küresel konumlama sistemi yardımıyla metre altı hassasiyette takip edilen rota sonunda, hedef, önceden veri tabanına yüklenmiş görsel verilerin analizi ile tespit edilir. "Digital Scene Matching Area Correlation" (DSMAC) adı verilen sistem, hedefin yer aldığı bölgenin fotoğraflarının, füzenin sensörlerinin elde ettiği görüntülerle karşılaştırmasını yapar. Bu sayede, hedefe santimetre mertebesinde bir hassasiyet ile isabet mümkündür.

Bombardıman uçağı, denizaltı, destroyer ve kara araçlarından ateşlenebilen türevleri bulunan Tomahawk, hizmete girmesinden bu yana güdüm – kontrol sistemi, motor, elektronik aksam ve yazılım bileşenlerinin güncellenmesi ile devamlı modernizasyona tabi tutulmuştur. 450kg konvansiyonel harp başlığı taşıyan füzenin menziline dair açık kaynaklarda güvenilir veri bulunmamakla birlikte, modeline bağlı olarak 2,500km'ye kadar erişebildiği bilinmektedir.