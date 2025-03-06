SON DAKİKA! Emmanuel Macron’dan ’nükleer’ uyarısı: Avrupa-Rusya krizinde yeni boyut! ABD’ye de mesaj gönderdi

Macron, Rusya'nın 40 milyar avrodan fazla harcamayla 2030'a kadar ordusunu 3 bin tank ve 300 savaş uçağı ile daha da büyütmeyi planladığını ve bu ülkenin Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?" dedi.

Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenliği açısından Rus tehdidinin varlığını bir kez daha doğruladığını dile getiren Macron, Rusya'nın siber saldırılara devam ettiğini ve Avrupa'da "sosyal medyada yalan bilgiler yayarak kamuoyunu etkilemeye çalıştığını" söyledi.

"BARIŞ HERHANGİ BİR BEDELLE VE DİKTA REJİMİNİN DAYATMALARIYLA SAĞLANAMAZ"

Macron, "Barışa giden yol Ukrayna'nın terk edilmesinden geçmez. Tam tersine barış herhangi bir bedelle ve dikta rejiminin dayatmalarıyla sağlanamaz. Barış Ukrayna'nın teslim olması ya da çöküşü anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Avrupalı ortaklarla "sağlam, kalıcı ve denetlenebilir bir barış planı" hazırladıklarını ve bu planı iki hafta önce ABD'ye yaptığı ziyarette savunduğunu söyleyen Macron, Ukrayna konusunda "ABD'nin yanımızda kalacağına inanmak istiyorum ancak bizim de her duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Macron, Ukrayna'da barışın sağlanmasından bağımsız olarak Avrupa'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması gerektiğinin bir kez daha altını çizerek, "Bu çerçevede, NATO'ya ve ABD ile olan ortaklığımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Savunma ve güvenlik konusunda bağımsızlığımızı güçlendirmeliyiz. Avrupa'nın geleceği, Washington'da ya da Moskova'da değil, Avrupa'da belirlenmelidir." dedi.