SON DAKİKA! Emmanuel Macron'dan 'nükleer' uyarısı: Avrupa-Rusya krizinde yeni boyut! ABD'ye de mesaj gönderdi
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile kameralar önünde yaşadığı dünyayı şoke eden tartışma sonrası Avrupalı liderlerden peş peşe mesaj gelirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı yeni açıklama ile yeni bir krizin daha fitilini ateşledi. Macron, Rusya'ya işaret ederek 'Nükleer' uyarısı yaparken, Macron'a jet yanıt da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi. İşte son dakika haberinin detayları!
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile Rusya'nın Ukrayna'da barış konusunda temaslarını artırdığı ve Avrupa ülkelerinin masa dışı kalmaktan korktuğu bir dönemde savunma ve güvenlik konusunda özerklik vurgusu yaparak, "Avrupa'nın geleceği, Washington'da ya da Moskova'da değil, Avrupa'da belirlenmelidir." dedi.
Macron, Ukrayna'daki savaş ve bunun Avrupa'ya yansımasına ilişkin halka sesleniş konuşması yaptı.
Dünyadaki jeopolitik gelişmelerin güvenliği ve refahı daha belirsiz hale getirdiğini belirten Macron, "Günümüzde yaşanan tarihi olaylar göz önüne alındığında haklı olarak endişeleniyorsunuz. ABD Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunu değiştirdi. Aynı ABD Avrupa'ya gümrük vergisi koymayı bekliyor." dedi.
Macron: "Fransa'nın nükleer gücü, Avrupa'da barış ve güvenliği koruyan bir unsur olmuştur" | Video
"RUSYA'NIN UKRAYNA İLE YETİNECEĞİNE KİM İNANABİLİR?"
Macron, Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Ukraynalıları desteklemeyi ve Rusya'ya yaptırım uygulamayı sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:
"Ukrayna'nın ötesinde, Rus tehidi burada ve Avrupa ülkelerini etkiliyor, bizi de etkiliyor. Rusya, Ukrayna savaşını çoktan küresel bir çatışmaya dönüştürdü. Kıtamızda Kuzey Koreli askerleri ve İran yapımı ekipmanları seferber etti ve aynı zamanda bu ülkelerin daha fazla silahlanmasına yardımcı oldu."