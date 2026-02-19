SON DAKİKA| Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Prens Andrew gözaltına alındı

"Kapsamlı değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık. Ortaklarımızla bu iddia edilen suçu soruştururken, soruşturmamızın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir. Bu davaya halkın büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz ve uygun zamanda gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz."

Ulusal yönergelere uygun olarak, gözaltına alınan kişinin adının açıklanmayacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, bu davanın devam ettiğini ve mahkemeye itaatsizlikten kaçınmak için herhangi bir yayında dikkatli olunması gerektiğini lütfen unutmayın." ifadesine yer verildi.

Thames Valley Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma kapsamında, bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkeği kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına aldık ve Berkshire ve Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz. Kişi şu anda polis gözetiminde tutuluyor." ifadelerini kullandı.

"KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "BBC Breakfast" programında eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor ile cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein arasındaki bağlantıya yönelik açıklamalar yaptı. İngiliz Başbakan, eski prensin gönüllü olarak polise ifade verip vermemesi gerektiği sorusuna "Bunun kararını polis verir" şeklinde cevapladı. Starmer, "Kendi soruşturmalarını yürüteceklerdir, ancak sistemimizin temel ilkelerinden biri herkesin yasa önünde eşit olmasıdır ve hiç kimse hukukun üstünde değildir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Bu ülkemizin çok önemli bir ilkesidir ve diğer herhangi bir durumda olduğu gibi bu durumda da uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı. Başbakan, İngiliz Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin Andrew'un Epstein ile bağlantıları hakkında oturum yapmak istemeleri takdirde "buna engel olmayacağını" vurguladı.

Andrew'un ABD Kongresi önünde ifade vermesi gerektiğini daha önce dile getirdiği görüşünü yineleyen Keir Starmer, "Bilgisi olan herkes ifade vermelidir. Dolayısıyla Andrew ya da başka biri fark etmez; ilgili bilgiye sahip olan herkes ilgili mercilere başvurmalıdır" şeklinde konuştu.