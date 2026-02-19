SON DAKİKA| Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Prens Andrew gözaltına alındı

Son Dakika: Epstein belgelerinde adı geçen Andrew Mountbatten-Windsor İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA| Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Prens Andrew gözaltına alındı
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER AJANSLAR

Eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor'ın, 'kamu görevini kötüye kullanma' şüphesiyle Norfolk'taki Sandringham malikanesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Thames Valley Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma kapsamında, bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkeği kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına aldık ve Berkshire ve Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz. Kişi şu anda polis gözetiminde tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Ulusal yönergelere uygun olarak, gözaltına alınan kişinin adının açıklanmayacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, bu davanın devam ettiğini ve mahkemeye itaatsizlikten kaçınmak için herhangi bir yayında dikkatli olunması gerektiğini lütfen unutmayın." ifadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright, şunları kaydetti:

"Kapsamlı değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık. Ortaklarımızla bu iddia edilen suçu soruştururken, soruşturmamızın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir. Bu davaya halkın büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz ve uygun zamanda gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz."

Eski Prens Andrew'un gözaltına alındığı 19 Şubat tarihi doğum günü olarak biliniyor.

SON DAKİKA| Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Prens Andrew gözaltına alındı

"KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "BBC Breakfast" programında eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor ile cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein arasındaki bağlantıya yönelik açıklamalar yaptı. İngiliz Başbakan, eski prensin gönüllü olarak polise ifade verip vermemesi gerektiği sorusuna "Bunun kararını polis verir" şeklinde cevapladı. Starmer, "Kendi soruşturmalarını yürüteceklerdir, ancak sistemimizin temel ilkelerinden biri herkesin yasa önünde eşit olmasıdır ve hiç kimse hukukun üstünde değildir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Bu ülkemizin çok önemli bir ilkesidir ve diğer herhangi bir durumda olduğu gibi bu durumda da uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı. Başbakan, İngiliz Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin Andrew'un Epstein ile bağlantıları hakkında oturum yapmak istemeleri takdirde "buna engel olmayacağını" vurguladı.

Andrew'un ABD Kongresi önünde ifade vermesi gerektiğini daha önce dile getirdiği görüşünü yineleyen Keir Starmer, "Bilgisi olan herkes ifade vermelidir. Dolayısıyla Andrew ya da başka biri fark etmez; ilgili bilgiye sahip olan herkes ilgili mercilere başvurmalıdır" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA| Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Prens Andrew gözaltına alındı

BİRLEŞİK KRALLIK GENELİNDE 9 POLİS TEŞKİLATINDAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Birleşik Krallık genelinde 9 polis teşkilatı Epstein bağlantılı iddialar hakkında soruşturma başlatıp başlatmama konusunu değerlendirdiklerini doğrulamıştı.

Metropolitan Polisi (MET), Kraliyet ve Uzman Koruma Birimi (RaSP) üyelerinin, Epstein'ın özel adasını ziyaret ederken eski Prens Andrew'u bilinçli olarak görmezden gelmiş olabileceği" iddiaları hakkında "ilk incelemelerin" yürütüldüğünü açıkladı. MET tarafından yapılan açıklamada, "herhangi bir suistimal tespit edilmediğini ancak gerçekleri ortaya koyabilmek için bu özel iddialara ilişkin ilk incelemelerin başlatıldığını" bildirmişti.

SON DAKİKA| Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Prens Andrew gözaltına alındı

ANDREW'İN GİZLİ BİLGİLERİ EPSTEİN'A İLETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, eski prens, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

SON DAKİKA| Epstein dosyalarında adı geçiyordu: Prens Andrew gözaltına alındı

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR YAYINLANMIŞTI

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.

ANDREW YORK DÜKÜ UNVANINDAN FERAGAT ETMİŞTİ

Prens Andrew, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili devam eden suçlamaların, Majesteleri ve Kraliyet Ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere, ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" demişti.

Andrew'in açıklamasının ardından Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew'un prenslik unvanını da aldığını bildirmiş, monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki konutundan çıkmasını talep etmişti. Kararın, Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklanmıştı. Eski prens, 4 Şubat Çarşamba günü Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrılmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!