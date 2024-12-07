Son dakika: Esad konuşma yapacak mı? ABD'den yeni "kaçış" açıklaması: Birkaç gün içinde...

ABD'Lİ YETKİLİ: NEREYE KAÇACAĞINI BİLMİYORUZ

Diğer yandan CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili dikkat çeken ifadeler kullandı. Esad rejiminin bir kaç güne düşeceğini belirten yetkili "Esad'ın kaçış planı net değil. Rejim değişikliği durumunda nereye kaçacağını bilmiyoruz." dedi.

TRUMP: SURİYE BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL

ABD'nin görevine Ocak ayında başlaması beklenen Donald Trump da Suriye'de yaşananlar hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle bir kaç şehri eline geçirdiğine dikkati çeken Trump, söz konusu grupların halihazırda Şam sınırına geldiklerini kaydetti.