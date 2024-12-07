Son dakika: Esad konuşma yapacak mı? ABD'den yeni "kaçış" açıklaması: Birkaç gün içinde...

Son dakika... Dünyanın gözü Suriye'de. Rejim muhaliflerinin ilerleyişi sürüyor. Halep ve Hama'dan sonra Humus ve Şam'da da muhalifler büyük mesafe kat etti.
ESAD ŞAM'DA MI?
Gelen bilgiye göre Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Esad'ın Şam'da görevinin başında olduğu bildirildi. Açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığına dair söylentileri ve yalan haberleri kınıyoruz. Esad, ulusal ve anayasal görevlerini başkentten takip etmektedir" denildi. Suriye devlet haber ajansı da Esad'ın Şam'da kalmaya devam ettiğini iddia etti.
ESAD SESSİZLİĞİNİ BOZACAK MI?
Muhaliflerin ilerleyişi sürerken sessizliğini koruyan ve ülkesini terk edip etmediği netleşmeyen Esad'ın ise bir açıklamada bulunacağı belirtiliyor. Esad'ın bu gece gerçekleşmesi beklenen açıklamada görevi bırakıp yönetimi devredebileceği ifade ediliyor.
ABD'Lİ YETKİLİ: NEREYE KAÇACAĞINI BİLMİYORUZ
Diğer yandan CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili dikkat çeken ifadeler kullandı. Esad rejiminin bir kaç güne düşeceğini belirten yetkili "Esad'ın kaçış planı net değil. Rejim değişikliği durumunda nereye kaçacağını bilmiyoruz." dedi.
TRUMP: SURİYE BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL
ABD'nin görevine Ocak ayında başlaması beklenen Donald Trump da Suriye'de yaşananlar hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle bir kaç şehri eline geçirdiğine dikkati çeken Trump, söz konusu grupların halihazırda Şam sınırına geldiklerini kaydetti.
Trump, grupların Beşşar Esed'i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, "Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Eski Başkan Barrack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu belirten Trump, "Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, "Her türlü, Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." vurgusunda bulundu.
RUSYA'DAN ESAD VE MUHALEFET ARASINDA DİYALOG AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'de "hükümet ile muhalefet arasında diyaloğu" destekledikleri yönünde açıklama geldi. Lavrov "Hükümet ile meşru muhalefet arasında diyalog çağrısında bulunduk." dedi.
ABD İLE DİPLOMATİK GÖRÜŞME PEŞİNDE
Öte yandan Esad'ın görevde kalabilmek adına girişimlerine devam ettiği iddia edildi. Bloomberg'de yer alan bir haberde Esad'ın ABD ve Donald Trump üzerinden diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Esad ya elinde kalan bölgeyi yönetmek ya da gerekirse güvenli bir şekilde sürgüne gidebilmesini sağlayacak bir anlaşma istiyor. Esad, BAE üzerinden ABD'ye bir teklifte bulundu ve Batılı ülkelerin nüfuzlarını kullanarak çatışmaları durdurmaları halinde İran destekli gruplarla tüm ilişkisini kesmeyi taahhüt etti.
Esad, bir diğer girişiminde ise Macaristan Başbakanı Orban'a üst düzey bir Hristiyan lider gönderdi ve muhaliflerin kazanması halinde Suriye'nin Hristiyan azınlığının tehlikede olduğunu belirtti. Esad'ın buradaki amacı Orban'ın ABD Başkanı Trump'a bu tehditten bahsetmesi.