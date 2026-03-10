SON DAKİKA| Fidan ile Arakçi görüştü: Hava sahamızın ihlali kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Fidan, tüm tarafların, bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.