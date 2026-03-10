SON DAKİKA| Fidan ile Arakçi görüştü: Hava sahamızın ihlali kabul edilemez
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.
Fidan, tüm tarafların, bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.
"TÜRKİYE'YE YÖNELEN FÜZELER İRAN KAYNAKLI DEĞİL"
Bakan Arakçi de Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yapılacağını belirtti.