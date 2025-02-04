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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA| Filistinli esirler Türkiye'ye getirilecek
Giriş Tarihi: 4.2.2025 09:25 Son Güncelleme: 4.2.2025 09:32

SON DAKİKA| Filistinli esirler Türkiye'ye getirilecek

Son Dakika: İsrail'in serbest bıraktığı 15 Filistinli esir Türkiye'ye getirilecek.

SON DAKİKA| Filistinli esirler Türkiye’ye getirilecek

Son dakika haberleri: Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında İsrail tarafından cezaevlerinden serbest bırakılacak Filistinlilerin bir kısmının Türkiye tarafından kabul edileceği açıklandı. Bu kapsamda 15 Filistinlinin Türkiye'ye getirileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından ilk aşamada, sürgün edilen 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye getirileceği aktarıldı.

İsrail, ateşkes anlaşmasında, serbest bırakılan bazı müebbet cezası almış hükümlülerin bir kısmının geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmasını şart koşmuştu.

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SON DAKİKA| Filistinli esirler Türkiye'ye getirilecek
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