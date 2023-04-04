Son dakika | Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! Stoltenberg’ten dikkat çeken İsveç yorumu: Taahhütlerini yerine getirmeli

KABİLİYET HEDEFLERİ GELİŞİYOR

Finlandiya'nın yanı sıra birlikte üyelik başvurusu yapan İsveç'in de son bir yılda daha güçlü ve daha iyi bir pozisyona geldiğini kaydeden Stoltenberg, İsveç'in henüz üye olmasa bile başvuru öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu, davetli ülke olarak NATO toplantılarına katıldığını belirtti. Stoltenberg, İsveç'in NATO yapılarına entegre olmaya başladığını, savunma planlamalarını göz önünde bulundurarak kabiliyet hedefleri geliştirdiğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç'in de en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini, Türkiye dahil tüm üyelerin Finlandiya gibi İsveç'in üyeliğini de onaylayacağına inandığını dile getirdi. Bir Norveçli olarak Finlandiya'yı NATO'da üye olarak karşılayan Genel Sekreter olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya'nın demokratik bir ülke olarak NATO'ya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FİNLANDİYA'NIN ÜYELİK SÜRECİ

Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yaptı. 28-30 Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi. Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

NATO'NUN 9. GENİŞLEMESİ

Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, 31'inci üyesini kabul etti. ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka girdi. 2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyeleri haline geldi.