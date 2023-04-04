Son dakika | Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! Stoltenberg’ten dikkat çeken İsveç yorumu: Taahhütlerini yerine getirmeli

Son dakika haberleri: Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etti.
BİR ARAYA GELDİLER
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD'ye teslim ettik." ifadelerini kullandı. Daha sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bir araya geldi.
BLINKEN'DEN AÇIKLAMALAR
Blinken, bu sırada yaptığı konuşmada Türkiye'nin onay belgesini, ABD adına kendisine teslim ettiğini bildirmekten mutluluk duyduğunu bildirdi. Haavisto da ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına katılmaya dair Türkiye'den aldığı onay belgesini Blinken'a iletti.
İSVEÇ'E MESAJ
Sürecin ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "İsveç de taahhütlerini yerine getirmeli" ifadelerine yer verildi. İsveç Cumhurbaşkanı Ninisto da İsveç'i de bir an önce NATO'da görmek istediğini ifade etti.
TÜRKİYE BELGEYİ TESLİM ETTİ
Nitekim 1 saat kadar önce Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın (NATO) saklayıcısı ABD'ye teslim etti.
'RUSYA TEDBİRİ'
Reuters gibi haber ajansları bu gelişmeyi Rusya'ya karşı bir tedbir olarak yorumladı. Finlandiya'nın katılımı ile NATO'nun Rusya ile paylaştığı sınırın uzunluğu kabaca iki katına çıktı.
TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün öğlen saaatlerinde Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TÜM ASKERİ VE SİVİL YAPILANMA DAHİL
Finlandiya'nın bugün NATO'ya üye olarak İsveç'ten farklı olarak nasıl bir güvenlik garantisi elde edeceği sorulan Stoltenberg, bugün tam üye olacak Finlandiya'nın bundan böyle ittifakın tüm askeri ve sivil yapılarına dahil olacağını hatırlattı.
5. MADDE BUGÜNDEN İTİBAREN DEVREYE GİRİYOR
Stoltenberg, "Ancak en önemlisi Finlandiya üye olarak sarsılmaz bir güvenlik garantisi elde edecek. Toplu savunmamızdaki 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlamındaki 5. madde bugünden itibaren Finlandiya için de uygulanacak." dedi.
KABİLİYET HEDEFLERİ GELİŞİYOR
Finlandiya'nın yanı sıra birlikte üyelik başvurusu yapan İsveç'in de son bir yılda daha güçlü ve daha iyi bir pozisyona geldiğini kaydeden Stoltenberg, İsveç'in henüz üye olmasa bile başvuru öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu, davetli ülke olarak NATO toplantılarına katıldığını belirtti. Stoltenberg, İsveç'in NATO yapılarına entegre olmaya başladığını, savunma planlamalarını göz önünde bulundurarak kabiliyet hedefleri geliştirdiğini söyledi.
Stoltenberg, İsveç'in de en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini, Türkiye dahil tüm üyelerin Finlandiya gibi İsveç'in üyeliğini de onaylayacağına inandığını dile getirdi. Bir Norveçli olarak Finlandiya'yı NATO'da üye olarak karşılayan Genel Sekreter olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya'nın demokratik bir ülke olarak NATO'ya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
FİNLANDİYA'NIN ÜYELİK SÜRECİ
Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yaptı. 28-30 Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi. Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.
Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.
NATO'NUN 9. GENİŞLEMESİ
Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, 31'inci üyesini kabul etti. ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.
Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka girdi. 2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyeleri haline geldi.