SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç teröristlere sahip çıktı! 33 teröristi iade etmeyecekler...

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanlığı, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.
33 TERÖRİST İADE ETMEYECEKLER
Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilen terörist sayısı 33 oldu. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.
Söz konusu iki İskandinav ülkesinin "terör gruplarının misafirhaneleri gibi" olduğunu ve "parlamentolarında da teröre destek verenler" bulunduğunu belirten Başkan Erdoğan, bu iki ülkenin NATO üyelik tekliflerine itiraz etti.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA İKİ ŞART SUNDU
NATO'da gerçekleşen Dışişleri Bakanları toplantısında Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin konuyla ilgili şerhlerini de açıkladı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'ya 2 şart sundu. Çavuşoğlu, "Teröre desteği bırakmalılar. Ayrıca Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ihracatı konusundaki kısıtlamaları da kaldırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika: NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerindeki teröristleri Türkiye'ye vermiyor! | Video