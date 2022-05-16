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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç teröristlere sahip çıktı! 33 teröristi iade etmeyecekler...
Giriş Tarihi: 16.5.2022 13:05 Son Güncelleme: 16.5.2022 13:35

SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç teröristlere sahip çıktı! 33 teröristi iade etmeyecekler...

SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç teröristlere sahip çıktı! 33 teröristi iade etmeyecekler...

Son dakika haberine göre; İsveç ile Finlandiya FETÖ ve PKK'lı 33 teröristi iade etmeyeceğini bildirdi. Adalet Bakanlığı, 9 terörist için sürecin sürdüğünü bildirdi.

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanlığı, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.

33 TERÖRİST İADE ETMEYECEKLER

Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilen terörist sayısı 33 oldu. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.

"OLUMLU BİR POZİSYONUMUZ YOK"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da gazetecilere, "Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdilik İsveç ve Finlandiya (NATO'ya katılımı) konusunda olumlu bir pozisyonumuz yok." açıklamasında bulundu.

Söz konusu iki İskandinav ülkesinin "terör gruplarının misafirhaneleri gibi" olduğunu ve "parlamentolarında da teröre destek verenler" bulunduğunu belirten Başkan Erdoğan, bu iki ülkenin NATO üyelik tekliflerine itiraz etti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA İKİ ŞART SUNDU

NATO'da gerçekleşen Dışişleri Bakanları toplantısında Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin konuyla ilgili şerhlerini de açıkladı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'ya 2 şart sundu. Çavuşoğlu, "Teröre desteği bırakmalılar. Ayrıca Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ihracatı konusundaki kısıtlamaları da kaldırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerindeki teröristleri Türkiye'ye vermiyor! | Video

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SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç teröristlere sahip çıktı! 33 teröristi iade etmeyecekler...
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