SON DAKİKA: Foreign Affairs’ten Başkan Erdoğan’a küstah tehdit, muhalefete yol haritası!

BARKEY'DEN HADSİZ SÖZLER: ERDOĞAN TEHDİTTEN ANLAR

Barkey, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edilmesi gerektiğini söylüyor ve şu küstah ifadeleri kullanıyor:

Erdoğan risk almayı seven biri ama ABD'den gelecek ve bir hesaplaşma yaratmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçları özetleyen net bir mesajı görmezden gelmekte zorlanacaktır.

Barkey, muhalefetin parlamenter sistemin restorasyonu gibi siyasetleri göz önüne alındığında Erdoğan'ın iktidardan düşmesinin "rejim değişikliği" anlamına geleceğini söylüyor. Böylece Erdoğan yönetimine "devr-i sabık" yaratma sopası gösteriliyor.

Barkey'in makalesinde ABD'nin, muhalefetin ortak adayı için tercihlerini de ortaya koyuyor. Altılı Masa'yı "nispeten disiplinli bir cephe" olarak öven Barkey, henüz ortak aday belirlenmemesini eleştiriyor. "Umutsuzca aday olmak isteyen" Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "samimi ve çalışkan" olmasına rağmen, "hem karizma eksikliğinden muzdarip hem de modası geçmiş göründüğünü" söylüyor. Barkey, Kılıçdaroğlu için "en zayıf aday o ve muhtemelen Erdoğan'a karşı kaybedecek." değerlendirmesini yapıyor.

Barkey, en güçlü aday olarak Ekrem İmamoğlu ismini ortaya atttı.

6'LI MASAYA BATI'DAN 'AFERİN' ALACAK ÖNERİLER

Barkey, muhalefetin Başkan Erdoğan'a karşı daha cesur olması gerektiğini belirterek, Batı'dan "aferin alacak" muhalefet siyasetleri şöyle aktarıyor:

"Altı partili muhalefet şimdiden Erdoğan'ın Ege ve Akdeniz bölgeleri ya da ABD, Suriye ve Kürtlerle ilgili son dış politika açıklamalarının çoğunu kabul etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de attığı bombalar ABD personelinin birkaç yüz metre yakınına düşerken Erdoğan, muhalefeti kenardan tezahürat yapan ürkek oyunculara indirgedi.

Muhalefet partileri Erdoğan'ın Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail gibi Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinde son dönemde yaptığı değişime ya da Rusya ile yakın ilişkilerine de karşı çıkmadı.