SON DAKİKA| Fransa’da siyasi kriz: Başbakan Macron’a istifasını sundu

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan atanan ve yaklaşık 3,5 haftadır siyasi partilerle müzakereler yürüten Lecornu'nun dün yeni hükümetini kurduğunu Paris'te açıklamıştı.

Son Dakika: Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden bir ay geçmeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra istifa etti.

FRANSA'DA HÜKÜMET İSTİKRARSIZLAŞIYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.