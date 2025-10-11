SON DAKİKA | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ateşkese destek için Mısır’a gidecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un iki devletli çözüm ve uzun süreli bölgesel istikrara ilişkin Fransa'nın desteğini ileteceği kaydedildi.

MISIR'DA GAZZE ZİRVESİ PLANLANIYOR

Mısır, ABD'nin hazırladığı plan kapsamında İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze konusunda uluslararası bir zirve düzenlemeyi planlıyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el-Şeyh'te düzenlenecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi başkanlık yapacak.

Açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun zirveye ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Ancak zirvenin ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Basında çıkan haberlere göre, zirveye çok sayıda Avrupa ve Arap ülkesinin liderlerinin katılması bekleniyor.

TÜRKİYE DE DAVET EDİLDİ

ABD'li haber sitesi Axios'un kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'nın liderleri veya dışişleri bakanlarının zirveye katılmasının beklendiği belirtildi. Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun şu anda zirveye katılması beklenmediğini kaydetti.