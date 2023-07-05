Son dakika: Fransa Marsilya’da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 7. gününde devam ediyor. Protestolarda adeta taş üstünde taş kalmazken polisin gözaltına aldığı çocukların sayısı da giderek artıyor.
BİR GENÇ POLİSİN PLASTİK MERMİSİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Yangın yerine dönen Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken Reuters'tan gelen bilgiye göre Marsilya'da 27 yaşındaki bir göstericinin polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra öldüğü bildirildi.
PROTESTOLARIN MALİYETİ 1 MİLYAR AVROYU AŞTI
Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux tarafından yapılan açıklamaya göre, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtiliyor.
De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.