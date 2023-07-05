Son dakika: Fransa Marsilya’da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti

PROTESTOLARIN MALİYETİ 1 MİLYAR AVROYU AŞTI

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux tarafından yapılan açıklamaya göre, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtiliyor.

De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.