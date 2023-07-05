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Giriş Tarihi: 5.7.2023 00:05 Son Güncelleme: 5.7.2023 00:06

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 17 yaşındaki Nael M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından yangın yerine dönen Fransa'da olaylar durulmuyor. Ülkede şiddet sarmalı devam ederken Reuters'tan gelen bilgiye göre Marsilya'da 27 yaşındaki bir göstericinin polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra öldüğü bildirildi.

Son dakika: Fransa Marsilya’da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 7. gününde devam ediyor. Protestolarda adeta taş üstünde taş kalmazken polisin gözaltına aldığı çocukların sayısı da giderek artıyor.

BİR GENÇ POLİSİN PLASTİK MERMİSİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yangın yerine dönen Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken Reuters'tan gelen bilgiye göre Marsilya'da 27 yaşındaki bir göstericinin polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra öldüğü bildirildi.

FRANSA YANGIN YERİ

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

PROTESTOLARIN MALİYETİ 1 MİLYAR AVROYU AŞTI

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux tarafından yapılan açıklamaya göre, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtiliyor.

De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.

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Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
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