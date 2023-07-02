SON DAKİKA | Fransa’da polis kurşunuyla ölen Nahel’in büyükannesi konuştu! Olayların seyrini değiştirebilecek sözler

Son dakika haberine göre; Fransa'da süren şiddet olayları artarak devam ederken 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.'nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV'ye konuştu.
NAHEL'İN BÜYÜKANNESİNDEN SÜKUNET ÇAĞRISI
Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu. Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz." ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.
NAHEL M.'Yİ ÖLDÜREN POLİS TUTUKLU YARGILANACAK
Fransa'da Nahel M.'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar 5 gündür devam ederken, yaklaşık 2 bin kişi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındı.
Öte yandan Nahel M.'yi öldüren polis ise açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.