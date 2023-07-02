SON DAKİKA | Fransa’da polis kurşunuyla ölen Nahel’in büyükannesi konuştu! Olayların seyrini değiştirebilecek sözler

"TÜM POLİSLERE NEFRET ANLAMINA GELMEMELİ"

Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.