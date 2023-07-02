Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Fransa'da polis kurşunuyla ölen Nahel'in büyükannesi konuştu! Olayların seyrini değiştirebilecek sözler
Giriş Tarihi: 2.7.2023 21:07

SON DAKİKA | Fransa'da polis kurşunuyla ölen Nahel'in büyükannesi konuştu! Olayların seyrini değiştirebilecek sözler

Son dakika haberi... Fransa'da polis kurşunuyla hayatını kaybeden ve ölümü ile ülke genelinde şiddet olaylarının başlamasına sebep olan Nahel M.'nin büyükannesi Fransız televizyonuna konuştu. Nahel M.'nin büyükannesi Nadia, ülkede günlerdir süren olaylara ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İHA
SON DAKİKA | Fransa’da polis kurşunuyla ölen Nahel’in büyükannesi konuştu! Olayların seyrini değiştirebilecek sözler

Son dakika haberine göre; Fransa'da süren şiddet olayları artarak devam ederken 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.'nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV'ye konuştu.

NAHEL'İN BÜYÜKANNESİNDEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu. Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz." ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.

"TÜM POLİSLERE NEFRET ANLAMINA GELMEMELİ"

Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

NAHEL M.'Yİ ÖLDÜREN POLİS TUTUKLU YARGILANACAK

Fransa'da Nahel M.'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar 5 gündür devam ederken, yaklaşık 2 bin kişi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındı.
Öte yandan Nahel M.'yi öldüren polis ise açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Fransa'da polis kurşunuyla ölen Nahel'in büyükannesi konuştu! Olayların seyrini değiştirebilecek sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA