Son dakika | Fransız basını duyurdu! Paris Temyiz Mahkemesi’nden Lafarge kararı

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'ye DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara varmıştı. Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, çimento şirketi Lafarge'ye yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması" davasına, sivil taraf olarak sadece Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinin dahil olabileceğini, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Sherpa'nın bu suçlamayla ilgili davaya müdahil olamayacağı ifade edilmişti.