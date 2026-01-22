SON DAKİKA| ’Barış Kurulu’ için imzalar atıldı: Gazze’deki ateşi söndüreceğiz

ABD Başkanı Trump, "Onlarca yıl devam eden savaşları bitirdik. Hindistan-Pakistan gibi nükleer güç dayalı başlamak üzere olan savaşı bitirdik. 9 ay içinde 8 savaşı bitirdik. Bunlar içinde Kamboçya-Tayland da vardı. 20-30 yıl süren savaşları durdurduk." dedi.

"BARIŞ KURULU ÖNEMLİ KİŞİLERDEN OLUŞUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştüm. Büyük ilerleme kaydediyor. Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve çok şeyi toparlayacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, "Neredeyse tüm NATO müttefiklerinden, savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde taahhütler aldım. İspanya hariç herkes. İspanya'da ne oluyor bilmiyorum, neden bunu yapmak istemiyorlar ki? Sanırım bedava faydalanmak istiyorlar" dedi.

Trump, "Birleşmiş Milletler'in potansiyeli fazla ama kullanmıyor. Sekiz savaşı bitirdim ama hiçbirinde BM ile görüşmedim. Buradaki liderleri BM ile birleştirebilirsek muazzam bir şey gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Trump, "İnsanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Başkanı olmak büyük şeref. Tüm ülkeler bu sürecin parçası olmak istiyorlar. Barış Kurulu çok önemli dünya liderlerinden oluşuyor" ifadelerini kullandı.