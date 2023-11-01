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Giriş Tarihi: 1.11.2023 11:00 Son Güncelleme: 1.11.2023 11:12

SON DAKİKA | Gazze halkı için flaş karar! Refah Sınır Kapısı açıldı!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: Mısır ve Gazze'yi birbirine bağlayan, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı bugün açıldı Mısır'ın yaralılar ve yabancıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Gazze halkı için flaş karar! Refah Sınır Kapısı açıldı!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: Mısır ve Gazze'yi birbirine bağlayan, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı bugün açıldı Mısır'ın yaralılar ve yabancıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtığı öğrenildi. Bölgeden gelen son haberlere göre Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.

YARALILAR NAKLEDİLECEK

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, Gazze'deki ağır yaralılardan bazılarının Mısır'daki hastanelerde tedavilerini tamamlamak üzere sınır kapısının 1 Kasım Çarşamba günü açılacağını duyurmuştu.

İsrail Sınır ve Geçişler Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları, ağır yaralı kişilerden 81'inin ülkeye nakledileceği konusunda İsrail'i bilgilendirdi.

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SON DAKİKA | Gazze halkı için flaş karar! Refah Sınır Kapısı açıldı!
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