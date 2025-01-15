SON DAKİKA | Gazze’de ateşkes için tarih verildi! İsrail: Perşembe günü oylanacak

Son dakika haberleri... İsrail güvenlik kabinesi ve hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak için yarın toplanacağı ifade edildi.

HAMAS'TAN OLUMLU YANIT

Filistinli bir kaynak, İsrail ordusunun Gazze'de şehir merkezlerinden çekilmesine ilişkin haritaların, Hamas'a teslim edilmesinin ardından Hareket'ten cevap geldiğini belirtti.

Hamas'ın taslak anlaşmaya olumlu yanıt verdiği kaydedildi.