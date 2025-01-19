SON DAKİKA| Gazze'de rehine takası başladı
SON DAKİKA: Gazze'deki rehine takası başladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bağlı bir ekip, Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri teslim aldı. 90 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.
Son Dakika Haberleri: Gazze'deki rehine takasına dakikalar kaldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bağlı bir ekip, Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri almak üzere Gazze'ye doğru yola çıktı.
İsrail Savunma Kuvvetleri Merkez Komutanlığı da Gazze'de Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına hazırlanıyor.
Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. İsrail ise bunun karşılığında 90 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de serbest bırakılacak 3 İsrailli rehineyi karşılamak için İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin hazır olduğunu bildirdi.
Suudi Arabistan'ın El Arabiya gazetesi, Hamas'ın 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim ettiğini bildirdi.