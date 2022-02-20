Son dakika! Gerilim düşüyor mu? Macron ile Putin diplomatik çözüm konusunda uzlaştı

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde bu amaçla bir araya geleceği ve Avrupa'da yeni bir güvenlik düzeni kurmak için Rusya, Ukrayna ve müttefikleriyle en üst düzeyde muhtemel bir zirve üzerinde çalışacakları aktarıldı.