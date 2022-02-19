Son dakika: Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu...

Açıklamayı Los Angeles Polis Teşkilatı yaptı. Polise Franklin Avenue'den gelen bir telsiz çağrısında bir ceset bulunduğu bildirildi. Sabah 08:30 saatlerindeki bu çağrının ardından olay yerine giden polis ölümle ilgili soruşturma başladı. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucu cansız bulunan bedenen General Hospital dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.