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Giriş Tarihi: 19.2.2022 13:55 Son Güncelleme: 19.2.2022 14:21

Son dakika: Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu...

Son dakika: Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu...

Son dakika haberine göre; Yaklaşık 5 gündür her yerde aranan ve kendinden haber alınamayan ünlü oyuncu Lindsay Perlman ölü bulundu. Perlman, General Hospital dizisinde oynamıştı. 43 yaşındaki oyuncunun cansız bedeninin Los Angeles'ta bulunduğu öğrenildi.

Bir süredir kendisinden haber alınmayan ünlü oyuncu Lindsay Perlman ölü olarak bulundu. Perlman 43 yaşındaydı.

Popüler dizisi General Hospital'la ünlü olan oyuncu Lindsay Perlman için 5 gün önce kayıp ihbarında bulunulmuştu.

Los Angeles polisi 5 gündür ünlü oyuncuyu bulmaya çalışırken acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki oyuncunun cesedi Los Angeles'ta bulundu.

Açıklamayı Los Angeles Polis Teşkilatı yaptı. Polise Franklin Avenue'den gelen bir telsiz çağrısında bir ceset bulunduğu bildirildi. Sabah 08:30 saatlerindeki bu çağrının ardından olay yerine giden polis ölümle ilgili soruşturma başladı. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucu cansız bulunan bedenen General Hospital dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.

Tam adı Lindsey Erin Pearlman olan oyuncunun eşi Vance Smith, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Polis Lindsey'i buldu. O öldü. Yıkılmış durumdayım" diye yazdı. Oyuncunun menajeri Michael Chiaverini de "Çok üzgünüz" dedi.

Lindsey Pearlman General Hospital dizisinin yanı sıra Signal to Noise adlı filmde de oynamıştı. Pearlman'ın rol aldığı diziler arasında Chicago Justice, Empire, Sneaky Pete, American Housewife, The Purse ve Selena: The Series de bulunuyor.

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Son dakika: Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu...
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