Son dakika | Günlerdir tartışmaların odağındaki Rus RT- Alman DW çekişmesinde Rusya’dan Almanya’ya yeşil ışık

Bir son dakika haberine göre günlerdir tartışmalara neden olan RT DE kanalıyla ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, anlaşmayı sınlardırmak için Almanya'ya çağrı yapıldı. Ancak Rusya, eğer Berlin bunu yapmayı seçmezse kendisinin de gerilimi tırmandıracağının altını çizdi.

"GERİLİMİ TIRMANDIRIRLARSA BİZ DE TIRMANDIRIRIZ"

Açıklamayı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, topun artık Almanya'da olduğunu söyleyerek, "Almanya gerilimi tırmandırırsa biz de tırmandırırız. Ancak durumu normalleştirirlerse biz de normalleştirirz" dedi.