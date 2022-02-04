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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Günlerdir tartışmaların odağındaki Rus RT- Alman DW çekişmesinde Rusya'dan Almanya'ya yeşil ışık
Giriş Tarihi: 4.2.2022 15:54 Son Güncelleme: 4.2.2022 16:23

Son dakika | Günlerdir tartışmaların odağındaki Rus RT- Alman DW çekişmesinde Rusya'dan Almanya'ya yeşil ışık

Son dakika | Günlerdir tartışmaların odağındaki Rus RT- Alman DW çekişmesinde Rusya’dan Almanya’ya yeşil ışık

Bir son dakika haberine göre, günlerdir tartışmaların odağından düşmeyen Rus Kanalı RT'nin Almanca yayın yapan kanalına Almanya tarafından yasak gelmesiyle ve ardından Rusya'nın karşı hamle olarak Alman kanalı DW'yi kapatmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zakharova, Almanya'ya yeşil ışık yakarak gerilimi bitirme çağrısında bulundu. Ancak sözcü aynı zamanda bir konuda da gözdağı verdi.

Bir son dakika haberine göre günlerdir tartışmalara neden olan RT DE kanalıyla ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, anlaşmayı sınlardırmak için Almanya'ya çağrı yapıldı. Ancak Rusya, eğer Berlin bunu yapmayı seçmezse kendisinin de gerilimi tırmandıracağının altını çizdi.

"GERİLİMİ TIRMANDIRIRLARSA BİZ DE TIRMANDIRIRIZ"

Açıklamayı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, topun artık Almanya'da olduğunu söyleyerek, "Almanya gerilimi tırmandırırsa biz de tırmandırırız. Ancak durumu normalleştirirlerse biz de normalleştirirz" dedi.

"YAŞANANLAR SAÇMALIK"

Geçtiğimiz günlerde Almanya, Avrupa'da pek çok ülkede yayın yapan Rus kanalı RT'nin Almanca yayın yapan kanalına yasak getirmişti. Kanal ise yapılanın 'saçmalık' olduğuna dikkat çekerek, dava açacaklarını bildirmişti.

KARŞI HAMLE

Dün de Rusya'dan karşı hamle gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurmuştu.

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Son dakika | Günlerdir tartışmaların odağındaki Rus RT- Alman DW çekişmesinde Rusya'dan Almanya'ya yeşil ışık
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