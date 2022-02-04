Son dakika | Günlerdir tartışmaların odağındaki Rus RT- Alman DW çekişmesinde Rusya’dan Almanya’ya yeşil ışık

Bir son dakika haberine göre günlerdir tartışmalara neden olan RT DE kanalıyla ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, anlaşmayı sınlardırmak için Almanya'ya çağrı yapıldı. Ancak Rusya, eğer Berlin bunu yapmayı seçmezse kendisinin de gerilimi tırmandıracağının altını çizdi.
"GERİLİMİ TIRMANDIRIRLARSA BİZ DE TIRMANDIRIRIZ"
Açıklamayı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, topun artık Almanya'da olduğunu söyleyerek, "Almanya gerilimi tırmandırırsa biz de tırmandırırız. Ancak durumu normalleştirirlerse biz de normalleştirirz" dedi.
"YAŞANANLAR SAÇMALIK"
Geçtiğimiz günlerde Almanya, Avrupa'da pek çok ülkede yayın yapan Rus kanalı RT'nin Almanca yayın yapan kanalına yasak getirmişti. Kanal ise yapılanın 'saçmalık' olduğuna dikkat çekerek, dava açacaklarını bildirmişti.
KARŞI HAMLE
Dün de Rusya'dan karşı hamle gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurmuştu.