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Giriş Tarihi: 26.6.2024 11:39 Son Güncelleme: 26.6.2024 11:45

Son dakika haberi: NATO'nun yeni Genel Sekreteri belli oldu

Son dakika haberi: NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verildi. Klaus Iohannis'in adaylıktan çekilmesiyle tek kişi kalan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun Genel Sekreteri oldu.

AA
Son dakika haberi: NATO’nun yeni Genel Sekreteri belli oldu

Son dakika haberi: NATO'nun Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekilmesiyle bu göreve talip olan tek kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte kalmıştı.

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı. Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazansa da Macaristan, Slovakya ve Romanya, Rutte'nin adaylığını desteklemiyordu.

Genel Sekreter Stoltenberg ise yaptığı açıklamada Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" aday olarak gördüğünü ifade etmişti.

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Son dakika haberi: NATO'nun yeni Genel Sekreteri belli oldu
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