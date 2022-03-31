Son dakika haberi: Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: Avrupa Diken üstünde...

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmişti. Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." ifadelerini kullanmıştı. Edinilen son dakika habere göre; Putin kararnameyi imzaladı.
PUTİN RESTİ ÇEKTİ
Putin yaptığı son dakika açıklamalarında; "Rus gazı ithaltçıları, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda. Doğalgaz ödemeleri ruble ile yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler, yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler." dedi.
AVRUPA'YA GÖZDAĞI!
Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek." dedi.
"KAPALI BİR ÜLKE OLMAYACAĞIZ"
"Kapalı bir ülke olmayacağız " diyen Putin havacılık sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Rusya'nın havacılık sektörünün gelişmesi için adımlar atmamız gerekiyor. Bizim havacılık sektörüne destek çıkmamız gerekiyor. Biz havacılık sektörü için yeni yapılandırmaya gideceğiz. Rusya kendi üreticileri destek çıkacak yedek parçalar Rusya'da üretilecek" dedi.