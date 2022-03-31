Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: Avrupa Diken üstünde...
Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:20 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:48

Son dakika haberi: Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: Avrupa Diken üstünde...

Son dakika haberi: Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: Avrupa Diken üstünde...

Son dakika: RRusya Lideri Vladimir Putin'in yeni 'Ruble' açıklamaları Avrupa'da tedirginlik yarattı.Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmiş, Putin, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" demişti. Putin'den bu açıklamaların ardından son dakika hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmişti. Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." ifadelerini kullanmıştı. Edinilen son dakika habere göre; Putin kararnameyi imzaladı.

PUTİN RESTİ ÇEKTİ

Putin yaptığı son dakika açıklamalarında; "Rus gazı ithaltçıları, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda. Doğalgaz ödemeleri ruble ile yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler, yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler." dedi.

GIDA KRİZİNİ GÖÇ DALGASI İZLEYECEK

Putin, "Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA GÖZDAĞI!

Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek." dedi.

"KAPALI BİR ÜLKE OLMAYACAĞIZ"

"Kapalı bir ülke olmayacağız " diyen Putin havacılık sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Rusya'nın havacılık sektörünün gelişmesi için adımlar atmamız gerekiyor. Bizim havacılık sektörüne destek çıkmamız gerekiyor. Biz havacılık sektörü için yeni yapılandırmaya gideceğiz. Rusya kendi üreticileri destek çıkacak yedek parçalar Rusya'da üretilecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: Avrupa Diken üstünde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA