Son dakika haberi - Vladimir Putin’den Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Rusya Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulunuyor.

Vladimir Putin, "Rusya sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyor. Somut bir tehdit ile karşı karşıyayız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Güvenlik Konseyi toplantısında, NATO ve AB'ye taleplerini ilettiklerini belirtti. Sergey Lavrov, "NATO, 'Açık Kapı' politikası nedeniyle talepleri reddetti" sözlerini kullandı.

Lavrov şu sözleri kullandı:

Batı ile güvenlik konusunda görüşmelerde bazı ilerlemeler mevcut.

NATO büyük ihtimalle ABD'nin tutumuna göre ne yapacağına karar verecek.

Hem NATO hem de ABD'ye güvenlik taahhütleri ile ilgili hassasiyetlerimizi defalarca ilettik.

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