SON DAKİKA! Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti! 70 gün sürecek, 10 rehine serbest bırakılacak
Son dakika haberleri: Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Witkoff'un önerisi 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması karşılığında 70 günlük ateşkes sağlanmasını içeriyor.
Son dakika haberleri: Filistinli gruba yakın bir yetkili pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi.
70 GÜN SÜRECEK
Yetkili, bu durumun çatışmaların olası bir sonunun önünü açtığını belirtti. Yeni teklif 10 esirin serbest bırakılmasını ve 70 günlük bir ateşkesi öngörüyor.
Yetkili, "Teklif, Hamas tarafından iki grup halinde tutulan on canlı İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve 70 günlük bir ateşkesi içeriyor." ifadelerini kullandı.
Teklif ayrıca, İsrail'in bir dizi Filistinli esiri serbest bırakmasını öngörüyor.