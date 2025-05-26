SON DAKİKA! Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti! 70 gün sürecek, 10 rehine serbest bırakılacak

Son dakika haberleri: Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Witkoff'un önerisi 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması karşılığında 70 günlük ateşkes sağlanmasını içeriyor.

SON DAKİKA! Hamas, ABD’nin ateşkes teklifini kabul etti! 70 gün sürecek, 10 rehine serbest bırakılacak
AJANSLAR

Son dakika haberleri: Filistinli gruba yakın bir yetkili pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi.

SON DAKİKA! Hamas, ABD’nin ateşkes teklifini kabul etti! 70 gün sürecek, 10 rehine serbest bırakılacak

70 GÜN SÜRECEK

Yetkili, bu durumun çatışmaların olası bir sonunun önünü açtığını belirtti. Yeni teklif 10 esirin serbest bırakılmasını ve 70 günlük bir ateşkesi öngörüyor.

Yetkili, "Teklif, Hamas tarafından iki grup halinde tutulan on canlı İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve 70 günlük bir ateşkesi içeriyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Hamas, ABD’nin ateşkes teklifini kabul etti! 70 gün sürecek, 10 rehine serbest bırakılacak

Teklif ayrıca, İsrail'in bir dizi Filistinli esiri serbest bırakmasını öngörüyor.