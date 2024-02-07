SON DAKİKA | Hamas ateşkes planını kabul etti!

Son dakika haberleri: AA'ya açıklama yapan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirdi.

Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına dair AA'ya açıklama yaptı. Açıklamada Hamas'ın 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiği belirtildi.

Buna görev aşamalardan her biri 45 gün sürecek.

NETANYAHU ONAY VERDİ

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş kabinesini bilgilendirmeden Gazze'de ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu.