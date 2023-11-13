SON DAKİKA | Hamas’tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız

Son dakika haberi... Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ubeyde, Gazze'de 5 günlük ateşkes karşılığında tamamı kadın ve çocuklardan oluşan 70 rehineyi bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.
Ubeyde ayrıca, insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi gerektiği vurguladı.
SALDIRILARA GÜNDE 4 SAAT ARA VERİLMESİ KABUL EDİLMİŞTİ
Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini duyurmuştu.
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