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Giriş Tarihi: 13.11.2023 23:09 Son Güncelleme: 13.11.2023 23:20

SON DAKİKA | Hamas'tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız

Son dakika haberi... Hamas: Gazze'de 5 günlük ateşkes karşılığında 70 İsrailli rehineyi bırakmaya hazırız.

SON DAKİKA | Hamas’tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız

Son dakika haberi... Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ubeyde, Gazze'de 5 günlük ateşkes karşılığında tamamı kadın ve çocuklardan oluşan 70 rehineyi bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

Ubeyde ayrıca, insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi gerektiği vurguladı.

SALDIRILARA GÜNDE 4 SAAT ARA VERİLMESİ KABUL EDİLMİŞTİ

Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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SON DAKİKA | Hamas'tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız
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