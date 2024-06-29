SON DAKİKA | HSK’da kritik atamalar: Karar Resmi Gazete’de

Son dakika haberleri... Adli ve idari yargı hakimleri ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

BAŞSAVCILIKLARA ATAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Başsavcılığına,

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Mustafa Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına,

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

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