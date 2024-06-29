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Giriş Tarihi: 29.6.2024 00:15 Son Güncelleme: 29.6.2024 00:36

SON DAKİKA | HSK'da kritik atamalar: Karar Resmi Gazete'de

Son dakika haberleri... Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, Adli ve İdari Yargıda görevli 4 bin 303 hakim ve savcının görev yerlerinin değiştiği bildirildi.

SON DAKİKA | HSK’da kritik atamalar: Karar Resmi Gazete’de

Son dakika haberleri... Adli ve idari yargı hakimleri ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

BAŞSAVCILIKLARA ATAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Başsavcılığına,

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Mustafa Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına,

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

ATAMA KARARLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | HSK'da kritik atamalar: Karar Resmi Gazete'de
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