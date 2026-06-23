SON DAKİKA| Trump’tan açıklama: Hürmüz açık kalacak, abluka olmayacak, Gerekirse ablukayı yeniden başlatırız

ABD Başkanı Donald Trump: "İran'ın bu ve diğer önemli tavizlerini göz önünde bulundurarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukası uygulamamaya karar verdim. Ancak, ablukanın yeniden uygulanması gerekirse (ki bu şu an için oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor) tüm gemiler yerlerinde bekletiliyor."

İran'ın uzun bir süre boyunca en üst düzeyde nükleer denetimlere eksiksiz rıza gösterdiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump "İran'ın serbest bırakılacak varlıkları, ABD'nin kontrolündeki bir hesaba aktarılacak ve yalnızca ABD'den, özellikle de büyük ABD'li çiftçilerimizden temin edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör