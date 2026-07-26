SON DAKİKA| Hürmüz’de petrol tankerinde patlama meydana geldi

Son Dakika: İran medyası, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

İran yönetimi tarafından belirlenen rotadan sapan ve Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir petrol tankeri, deniz mayınına çarpmasının ardından patladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre olay, İran'ın daha önce defalarca, belirlenen rotadan ayrılan gemilerin bunun sonuçları ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı yönünde uyarılarda bulunmasının ardından meydana geldi.

İlk raporlara göre tankerin, İran tarafından belirlenen deniz koridorundan ayrıldığı ve daha önce yapılan uyarılara rağmen güvenli deniz trafiği güzergâhının dışında bulunan bir bölgede seyrettiği ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör