Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü
Giriş Tarihi: 9.11.2023 00:50 Son Güncelleme: 9.11.2023 01:02

Son dakika: Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü

Son dakika haberi... Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurmuştu. ABD, Yemen kıyısı açıklarında SİHA'larının düştüğünü doğruladı.

Son dakika: Husiler ABD’nin SİHA’sını düşürdü

Son dakika haberi... ABD Yemen kıyısı açıklarında SİHA'larının düştüğünü duyurdu.

Diğer yandan Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurmuştu.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında "gözetleme ve casusluk" faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "ABD'nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı" belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA